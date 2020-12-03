Украинский шоумен Вадим Мичковский, известный образом дяди Жоры, снял новый юмористический ролик, в котором прорекламировал украинцам средство от любых проблем. Видео артист разместил на своей странице в Instagram 3 декабря

В скетче он сыграл несчастного человека, который пытается утопить проблемы в алкоголе, достать деньги и ругается с женой.

«Проблемы в бизнесе? Проблемы дома? Нет денег? Кредит? Коммуналка растет? Карантин? Кризис? Что делать? «По**ин» и забудь о проблемах», — сказал голос за кадром.

Украинский шоумен стал бомжом и срочно обратился к властям — видео © Дядя Жора/инстаграм

«Где купить? Очень надо», «Можно оптом?», «актуально», «и мне пару пачек, пожалуйста», «Сделайте гив, разыграйте, пожалуйста, это лекарство, ох как надо», — оценили идею подписчики.

Вадим Мичковский — украинский шоумен, известный своими яркими скетчами на злободневные и не очень темы. Последнее юмористическое видео он посвятил «карантину выходного дня», ранее введенному на Украине. Комик переоделся в бомжа, который по задумке видео раньше был украинским предпринимателем, и от его лица обратился к властям страны с просьбой не кошмарить бизнес.