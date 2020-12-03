Власть Украины имитирует борьбу с коронавирусом. Такую точку зрения высказал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире канала Zik 3 декабря

Депутат сказал, что власть пытается изменить ситуацию методом тыка: сегодня «почесали затылок и вводят карантин, завтра почешут и отменят».

«Они пилят "ковидный" фонд, которым, напомню, распоряжаются лично президент Украины Владимир Зеленский и глава Кабмина Денис Шмыгаль. Больше никто доступа к этим средствам не имеет! Парламенту запрещено следить за расходованием этих денег, поскольку «они же такие честные», — заявил Рабинович.

Украина: коронавирус, деньги и политика © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Депутат напомнил, что Зеленский еще год назад обещал в два раза снизить тарифы, но этого не произошло.

В октябре Кабмин согласился выделить 1,979 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом на доплаты полицейским.