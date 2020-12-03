Среди гостей секс-вечеринок в брюссельском клубе бывают политики из Украины. Об этом рассказал организатор подобных мероприятий Давид Манжелий в интервью польскому Onet 2 декабря

«У нас есть политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии и Испании. Однако наиболее частыми гостями являются поляки и венгры», — сказал Манжелий.

Украинки заключили первый в стране однополый брак с договором © РИА Новости, Всеволод Тарасевич | Перейти в фотобанк

Депутат от правящей партии Венгрии Йожеф Сайер попался на гей-вечеринке несколько дней назад. Политик пытался бежать, но полиции все же удалось его арестовать вместе с другими 25 участниками оргии. Участникам вечеринки вменили нарушение карантинного режима.

Силовики обнародовали также информацию о том, что в помещении, где проходила гей-вечеринка, были обнаружены наркотики.

После задержания Сайер подал в отставку, обосновав ее «умственным напряжением» на работе. К слову, политик является одним из авторов Конституции Венгрии, где говорится, что «Венгрия защищает институт брака как союза мужчины и женщины».