Депутат от президентской партии «Слуга народа» Евгений Шевченко принес в Верховную Раду плакат со средним пальцем. Соответствующую фотографию опубликовал 2 декабря парламентский фотограф Ян Доброносов в своем Facebook

«Евровидение» лицемеров: как власть показала стране средний палец © Facebook, MARUV

Кому именно был адресован неприличный жест с плаката Шевченко, не известно, однако вышло так, что средний палец оказался направлен в сторону самого нардепа.

Шевченко регулярно попадает в скандалы. В первый же день своего пребывания в Раде во время позирования для фотографии он демонстративно поставил локоть на Конституцию, будто показывая свое отношение к закону. В октябре прошлого года Шевченко появился в эфире российского Первого канала, где рассказывал о своих планах по миру на Донбассе и взаимоотношениях между Россией и Украиной. Его хотели исключить из фракции, но передумали.