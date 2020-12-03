«Шевченко показал средний палец себе, гениально», — подписал кадр Доброносов.
Кому именно был адресован неприличный жест с плаката Шевченко, не известно, однако вышло так, что средний палец оказался направлен в сторону самого нардепа.
Шевченко регулярно попадает в скандалы. В первый же день своего пребывания в Раде во время позирования для фотографии он демонстративно поставил локоть на Конституцию, будто показывая свое отношение к закону. В октябре прошлого года Шевченко появился в эфире российского Первого канала, где рассказывал о своих планах по миру на Донбассе и взаимоотношениях между Россией и Украиной. Его хотели исключить из фракции, но передумали.