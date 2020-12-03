«Мои мастера по сценическому движению, фехтованию, танцу, верховой езде все, как один говорили:"Если у тебя что-то болит, значит ты ещё жива". После вчерашней тренировки у меня всё тело ломит, я жива на все 200%», — написала Шульженко.
«Что никто не тра**ет? На треньки пошла?», «А когда Глушко тебя юзал, не болело?», «Что-то Настя у вас все к 200 привязано. Глушко мужик на 200, вы живы на 200! Вот правильно сделали что рассекретили потаскуху Тарзана. А Наташе Порывай (настоящее имя Наташи Королевой — ред.) я искренне удивляюсь: не прощать измен именитому композитору Игорю Николаеву, и прощать измены тухлому стриптизеру, которого звать никак», — ответили подписчики.
И действительно, упоминание 200% Анастасией Шульженко — пародия на одно из самых громких высказываний Тарзана. Какое-то время после слов девушки о связи с известным стриптизером Глушко отрицал факт измены, но после появления их совместного видео интимного характера все-таки признался, уточнив, что он «есть мужик на 200%. Меня развели, я повел себя глупо».