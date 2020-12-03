Анастасия Шульженко, ставшая известной, благодаря громкому роману с женатым стриптизером Сергеем Глушко, поделилась с подписчиками приятной новостью: она вернулась к занятиям спортом. Соотвествующий пост девушка выложила в Instagram 2 декабря

«Мои мастера по сценическому движению, фехтованию, танцу, верховой езде все, как один говорили:"Если у тебя что-то болит, значит ты ещё жива". После вчерашней тренировки у меня всё тело ломит, я жива на все 200%», — написала Шульженко.

«Что никто не тра**ет? На треньки пошла?», «А когда Глушко тебя юзал, не болело?», «Что-то Настя у вас все к 200 привязано. Глушко мужик на 200, вы живы на 200! Вот правильно сделали что рассекретили потаскуху Тарзана. А Наташе Порывай (настоящее имя Наташи Королевой — ред.) я искренне удивляюсь: не прощать измен именитому композитору Игорю Николаеву, и прощать измены тухлому стриптизеру, которого звать никак», — ответили подписчики.