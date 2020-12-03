Бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен скончался на 95-м году жизни. Об этом 2 декабря сообщила газета Le Figaro со ссылкой на его приближенных

Валери Жискар д' Эстен: Крым никогда не был украинским © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

В середине сентября д'Эстена госпитализировали из-за легочной инфекции. Через два месяца, 15 ноября, бывший президент вновь попал в больницу. Источники в медучреждении сообщили, что д'Эстен поступил в кардиологическое отделение, а сам он говорил о «сердечной недостаточности». В конце ноября экс-президента выписали и он вернулся в свою резиденцию в городе Отон.

Эстен прожил дольше всех президентов Франции. В 1962-1974 годы он был министром экономики и финансов республики. В 1974 году он выиграл президентские выборы и в возрасте 48 лет стал одним из самых молодых лидеров европейских стран.

На посту президента Жискар д'Эстен пробыл до 1981 года. При нем во Франции были запущены масштабные государственные проекты, в том числе строительство скоростных железных дорог и новых атомных электростанций. Также при д'Эстене во Франции отменили политическую цензуру в кино, а избирательный возраст был понижен с 21 года до 18 лет. Во время его президентства в стране были легализованы аборты и упрощена процедура развода.

В России Жискар д'Эстен в 2012 году принял участие в торжественных мероприятиях в честь 200-летия Бородинской битвы. В 2014 году он выступил в поддержу вхождения Крыма в состав России.