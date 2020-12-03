Если Запад и дальше продолжит вести Украину по пути конфронтации с Белоруссией, Минск активизирует взаимодействие с Крымом и республиками Донбасса. Об этом рассказал директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Шпаковский объяснил, чем закончилась идея Белоруссии о донорстве региональной безопасности © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская по видеосвязи на «Киевском форуме безопасности» называла участников украинского госпереворота 2014 года «братьями и сестрами».

Эксперт пояснил, что изначально белорусскую сторона не разввивала сотрудничество с Крымом и Донбассом из-за наличия серьезного товарооборота с Украиной, а также из-за внешнеполитической концепции Минска как миротворческой площадки.

«Если украинцы сами будут резать экономические связи. Если они сделают все возможное для дискредитации переговорной площадки, то нет никаких ограничивающих факторов для взаимодействия с Крымом и самопровозглашёнными республиками», — подчеркнул Шпаковский.

Тем более, добавил политолог, что если опираться на данные социологических исследований, то порядка 65% белорусов поддерживают действия России в Крыму, и внутриполитические условия для признания Белоруссией российского статуса Крыма существуют.

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