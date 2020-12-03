Для покрытия дефицита госбюджета Украина вновь наберет кредитов по завышенным процентам, но ей нечем будет по ним платить. Об этом экономист Александр Дудчак сказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: Украина превращается в кредитно-колониальную страну © Facebook, Алексей Якубин

По словам Дудчака, такие показатели можно сравнить с 2018 годом, когда дефицит составлял порядка $2,6 миллиарда (197,3 миллиарда рублей).

«По итогам девяти месяцев этого года дефицит был более 8 миллиардов (21,4 миллиарда рублей. — Ред.). Как будет выкручиваться Украина, непонятно. Будут брать кредиты по завышенным процентам, чем их будут отдавать после того, как продадут землю, сложно представить», — сказал экономист.

Ранее первый зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк сообщил, что дефицит госбюджета на Украине составляет минимум 40 миллиардов гривен (около $1,4 миллиарда).

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