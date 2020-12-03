В проект бюджета на 2021 год заложен дефицит бюджета в 270 миллиардов гривен (723,2 миллиарда рублей).
По словам Дудчака, такие показатели можно сравнить с 2018 годом, когда дефицит составлял порядка $2,6 миллиарда (197,3 миллиарда рублей).
«По итогам девяти месяцев этого года дефицит был более 8 миллиардов (21,4 миллиарда рублей. — Ред.). Как будет выкручиваться Украина, непонятно. Будут брать кредиты по завышенным процентам, чем их будут отдавать после того, как продадут землю, сложно представить», — сказал экономист.
Ранее первый зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк сообщил, что дефицит госбюджета на Украине составляет минимум 40 миллиардов гривен (около $1,4 миллиарда).
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.