Глава МИД сделал это заявление по итогам встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, который сейчас находится в Турции с рабочим визитом.
«Провел искреннюю встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Будем и дальше укреплять наши отношения, особенно в сфере военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу Крымская платформа», — написал Чавушоглу.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что украинские дипломаты готовят приглашение к участию Российской Федерации в переговорах в рамках Крымской платформы.
Платформа, по мнению украинской стороны, призвана координировать международные усилия по защите прав крымчан.