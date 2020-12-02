Турция и Украина будут укреплять отношения в сфере военного сотрудничества и оборонной промышленности. Об этом 2 декабря заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем Twitter

Как Украина планирует использовать опыт Карабаха в небе Донбасса © Public domain Дмитрием Кулебой, который сейчас находится в Турции с рабочим визитом.

«Провел искреннюю встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Будем и дальше укреплять наши отношения, особенно в сфере военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу Крымская платформа», — написал Чавушоглу.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что украинские дипломаты готовят приглашение к участию Российской Федерации в переговорах в рамках Крымской платформы.

Платформа, по мнению украинской стороны, призвана координировать международные усилия по защите прав крымчан.