Вице-премьера Украины задержали за пьяный дебош в отеле

Вице-премьера Украины Олега Уруского задержали в Турции за пьяный дебош в отеле. Об этом 1 декабря сообщил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива в своем Telegram

Участницы «Супер топ-модель по-украински» устроили дебош в фотостудии © Instagram, Алина Байкова

Парламентарий заметил, что некоторое время назад в Казахстане произошел скандал с участием министра инфраструктуры Украины. По его словам, отправившийся в страну с официальным визитом глава ведомства обзавелся поддельным ПЦР-тестом.

«Как депутат Украины буду требовать от президента увольнения этих субъектов, позорящих нашу страну!» — добавил он.