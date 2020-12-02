Вице-премьера Украины задержали за пьяный дебош в отеле

«Вице-премьер Украины и просто ублюдок — Уруский задержан правоохранительной системой Турции за пьяный дебош в отеле, это когда в Турции объявлен карантин», — написал он, назвав инцидент «очередным позором» для страны.
Парламентарий заметил, что некоторое время назад в Казахстане произошел скандал с участием министра инфраструктуры Украины. По его словам, отправившийся в страну с официальным визитом глава ведомства обзавелся поддельным ПЦР-тестом.
«Как депутат Украины буду требовать от президента увольнения этих субъектов, позорящих нашу страну!» — добавил он.