На белорусском направлении Россия оказалась в непростом положении, потому что ей приходится вставать на сторону власти, которая ее не слишком устраивает. Об этом замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин сказал в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Россия дает Лукашенко шанс спастись и уйти мирно © РИА Новости, Владимир Трефилов Светлана] Тихановская или [президент Белоруссии Александр] Лукашенко), России приходится выбирать Лукашенко. Но не более того. Нельзя сказать, что мы относимся к Лукашенко со всей душой», — отметил он.

По словам эксперта, это было заметно даже в высказываниях министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который сказал, что Москва выполняет все обязательства, которые взяла на себя во время встречи президентов России и Белоруссии в Сочи, намекнув, что Лукашенко их не выполняет. Также глава МИД отметил, что еще остается открытым вопрос проведения конституционной реформы и досрочных выборов в республике.

Жарихин сказал, что это является определенным давлением с российской стороны на Минск, но Лукашенко, по его мнению, посчитал, что «никуда Россия не денется», потому что даже он, «такой противный», лучше, чем Тихановская, соответственно, обещания можно игнорировать.

В сентябре в Сочи состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и Лукашенко, на которой последний рассказал коллеге о намерении создать рабочую структуру по изменению Конституции Белоруссии и запустить процесс изменений. Путин поддержал эту инициативу.

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