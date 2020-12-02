«Из тех плохих вариантов, которые сейчас есть у России ([лидер оппозиции Светлана] Тихановская или [президент Белоруссии Александр] Лукашенко), России приходится выбирать Лукашенко. Но не более того. Нельзя сказать, что мы относимся к Лукашенко со всей душой», — отметил он.
По словам эксперта, это было заметно даже в высказываниях министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который сказал, что Москва выполняет все обязательства, которые взяла на себя во время встречи президентов России и Белоруссии в Сочи, намекнув, что Лукашенко их не выполняет. Также глава МИД отметил, что еще остается открытым вопрос проведения конституционной реформы и досрочных выборов в республике.
Жарихин сказал, что это является определенным давлением с российской стороны на Минск, но Лукашенко, по его мнению, посчитал, что «никуда Россия не денется», потому что даже он, «такой противный», лучше, чем Тихановская, соответственно, обещания можно игнорировать.
В сентябре в Сочи состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и Лукашенко, на которой последний рассказал коллеге о намерении создать рабочую структуру по изменению Конституции Белоруссии и запустить процесс изменений. Путин поддержал эту инициативу.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.