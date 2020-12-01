В Полтавской области водитель Volkswagen Passat, нарушивший правила движения, предлагал патрульным взятку свиньей. Об этом 1 декабря сообщили в Facebook патрульной полиции Кременчуга

Инцидент произошел 30 ноября на автодороге Полтава-Александрия. Сообщается, что водитель автомобиля нарушил ПДД, не включив вовремя поворотник.

Инспекторы остановили транспортное средство и обнаружили у 35-летнего мужчины признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал 2,06 промилле, что почти в 10 раз превышает допустимую норму.

Пьяный водитель покусал полицейского в Одессе © CC0, Pixabay

Полицейские предупредили об уголовной ответственности за такие предложения, но мужчина продолжал настаивать.

По факту происшедшего на водителя завели административные материалы по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ч. 2 ст. 122 (отсутствие подачи сигнала световым указателем поворота соответствующего направления движения) Кодекса об административных правонарушениях.