Вероятность полного локдауна на Украине составляет 100%. Об этом 1 декабря в эфире телеканала «Украина 24» заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов

Страсти по карантину: когда на Украине начнется «интеллектуальный локдаун» © REUTERS, Gleb Garanich

«Или он будет вводиться в декабре, или он будет вводиться со 2 января. Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому поводу», — сказал Данилов.

Ранее Интерфакс-Украина со ссылкой на собственный источник в правительстве сообщил, что власти рассматривают четыре варианта жесткого карантина. Один из них предусматривает локдаун с 24 декабря по 15 января.

За минувшие сутки на Украине коронавирус обнаружили у почти 12,5 тысячи человек.