По его словам, вопрос заключается лишь в сроках введения карантинных ограничений.
«Или он будет вводиться в декабре, или он будет вводиться со 2 января. Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому поводу», — сказал Данилов.
Ранее Интерфакс-Украина со ссылкой на собственный источник в правительстве сообщил, что власти рассматривают четыре варианта жесткого карантина. Один из них предусматривает локдаун с 24 декабря по 15 января.
За минувшие сутки на Украине коронавирус обнаружили у почти 12,5 тысячи человек.