Чтобы вывести Украину из кризиса, ее граждане должны голосовать за другие элиты, хотя бы нейтральные в отношении России. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы Наталия Нарочницкая в интервью изданию Украина.ру

Наталия Нарочницкая: Проблемы Украины состоят в слепоте и зашоренности ее элит © РИА Новости, Кирилл Каллиников

«Есть народ. Он вполне трезвый и должен сам думать. Например, в советское время мы относились ко всем идеологическим фанфарам с добродушным скепсисом, научились читать между строк, знали все нюансы. Недаром известный американский советолог Стивен Коэн говорил: "Это вы только считали, что у вас одна партия в ЦК. Мы-то знали, что у вас их несколько". Поэтому надо как-то рассуждать, не быть в плену интернета, читать больше исторических книг и понимать, что на ненависти плода не вырастает. Ненависть сжигает изнутри и лишает человека способности рационально мыслить и делать выбор», — считает Нарочницкая.

По ее словам, как минимум нужно, чтобы хотя бы заработали заводы, которые для России что-то делали бы, что привело бы к созданию большого количества рабочих мест, учитывая, что за границей трудовых мигрантов принимать уже не очень готовы.

Нужно не бояться признаться, что эксперимент такой политики исчерпал себя, не надо бояться новых идей и коррекции антироссийского вектора, нужно хотя бы превратить его в нейтральный, подчеркнула политолог.

Это не спасет страну и не решит внутренних проблем, но это расчистит площадку и создаст благоприятный фон для реализации задач, заключила собеседница издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.