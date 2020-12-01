Королевский служащий признался в краже из Букингемского дворца, официальной резиденции королевы Елизаветы II, предметов стоимостью около 100 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости 1 декабря со ссылкой на британскую прессу

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Он также украл медаль кавалера Королевского Викторианского ордена, которая принадлежала Мэтью Сайксу, служившему с 2007 по 2010 год при королевском дворе, отмечает агентство.

Кроме того, Канто признался, что выкрал другие предметы, в том числе фотографии с автографами принца Уильяма и Кейт Миддлтон и фотоальбом королевского государственного приема во время визита президента США Дональда Трампа.

Некоторые предметы королевский служащий украл из магазина при дворце, некоторые из шкафчиков персонала, бельевой, билетной кассы Royal Collection, магазина при Королевской Галерее и хранилища герцога Йоркского. При этом 37 предметов были выставлены на продажу на eBay по цене, значительно ниже их реальной стоимости.

Окружной судья освободил Канто под оговариваемый особыми условиями залог и направил его дело в другой суд для вынесения приговора, предупредив его, что ему может грозить тюремное заключение.

Не все из похищенных предметов удалось вернуть. Букингемский дворец отказался комментировать произошедшее.