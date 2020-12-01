Лондонская полиция задержала одного из королевских слуг, подозреваемого в краже нескольких предметов из Букингемского дворца. 37-летний Адамо Канто украл медаль кавалера ордена Бани, принадлежащую главе королевского двора сэру Энтони Джонстону-Берту, и продал ее на интернет-аукционе eBay за 350 фунтов стерлингов.
Он также украл медаль кавалера Королевского Викторианского ордена, которая принадлежала Мэтью Сайксу, служившему с 2007 по 2010 год при королевском дворе, отмечает агентство.
Кроме того, Канто признался, что выкрал другие предметы, в том числе фотографии с автографами принца Уильяма и Кейт Миддлтон и фотоальбом королевского государственного приема во время визита президента США Дональда Трампа.
Некоторые предметы королевский служащий украл из магазина при дворце, некоторые из шкафчиков персонала, бельевой, билетной кассы Royal Collection, магазина при Королевской Галерее и хранилища герцога Йоркского. При этом 37 предметов были выставлены на продажу на eBay по цене, значительно ниже их реальной стоимости.
Окружной судья освободил Канто под оговариваемый особыми условиями залог и направил его дело в другой суд для вынесения приговора, предупредив его, что ему может грозить тюремное заключение.
Не все из похищенных предметов удалось вернуть. Букингемский дворец отказался комментировать произошедшее.