Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 30 ноября в своем Facebook прокомментировал обыски Службы безопасности Украины на Закарпатье, где провели следственные действия в Обществе венгров региона

«Великая Венгрия»: СБУ рассказала о причинах обыска в офисах на Закарпатье © Facebook, Гітлянська Олена

Он также рассказал, что во вторник встретится с ответственным по вопросам НАТО, чтобы обсудить вопрос дальнейшего блокирования членства Украины.

По его словам, последние действия украинской власти «перечеркнули все цивилизованные и европейские отношения между странами».

Накануне на Закарпатье сотрудники СБУ устроили обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также у еще нескольких человек. Уголовное производство касается заключения фиктивных договоров венгерских благотворительных фондов. По мнению правоохранителей, они могут нанести ущерб государственной безопасности Украины.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила факт обысков у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители также исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.