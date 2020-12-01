«К сожалению в Украине снова продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства. Из-за недопустимости таких действий вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непоп для того, чтобы выразить свое недовольство действиями руководства Украины в Киеве», — заявил Сийярто.
Он также рассказал, что во вторник встретится с ответственным по вопросам НАТО, чтобы обсудить вопрос дальнейшего блокирования членства Украины.
По его словам, последние действия украинской власти «перечеркнули все цивилизованные и европейские отношения между странами».
Накануне на Закарпатье сотрудники СБУ устроили обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также у еще нескольких человек. Уголовное производство касается заключения фиктивных договоров венгерских благотворительных фондов. По мнению правоохранителей, они могут нанести ущерб государственной безопасности Украины.
Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила факт обысков у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители также исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.