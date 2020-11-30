Обыски СБУ в офисах венгерских организаций Закарпатья связаны с возможным вмешательством во внутренние дела Украины. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба ведомства

СБУ наведалась с обысками в офисы венгерских организаций Закарпатья © из открытых источников Василия Брензовича, в дом политика, офис благотворительного фонда Эгана Эде и здание венгерского института в Береговом.

В СБУ полагают, что государственной безопасности Украины угрожает «фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы».

В государственной измене и подрывной деятельности во благо Венгрии подозреваются лидеры венгерских общин Закарпатья.

«Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье», — говорится в сообщении.

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона «Об образовании».

В этом документе было прописано расширение использования государственного языка в школьном обучении.

Будапешт тогда выразил беспокойство о будущем венгерского меньшинства на Украине.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Этот документ тоже нарушает права венгерского меньшинства на Украине.