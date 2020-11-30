Утром 30 ноября сотрудники СБУ наведались с обысками в офис Партии венгров Украины (КМКС) Василия Брензовича, в дом политика, офис благотворительного фонда Эгана Эде и здание венгерского института в Береговом.
В СБУ полагают, что государственной безопасности Украины угрожает «фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы».
В государственной измене и подрывной деятельности во благо Венгрии подозреваются лидеры венгерских общин Закарпатья.
«Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье», — говорится в сообщении.
Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона «Об образовании».
В этом документе было прописано расширение использования государственного языка в школьном обучении.
Будапешт тогда выразил беспокойство о будущем венгерского меньшинства на Украине.
Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Этот документ тоже нарушает права венгерского меньшинства на Украине.