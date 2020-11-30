В последние недели украинские суды массово сообщают о том, что не могут отправить участникам дел необходимую корреспонденцию, сообщило интернет-издание «Следствие инфо» 30 ноября

Слуга всех господ. Как Конституционный суд обслуживал интересы президентов Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Канцелярские изделия — далеко не единственное, без чего остались суды.

«Учреждениям также уменьшили сумму выплат на коммунальные услуги и ремонт помещений судов. Работники аппаратов судов тоже остались с минимальными зарплатами», — говорится в сообщении.

Как уточняется, средства на деятельность судов выделяет Государственная судебная администрация (ГСА).

Именно это ведомство централизованно закупает все необходимое для учреждений — компьютеры, технику, а также марки с бумагой.

В ГСА дефицит средств объясняют уменьшением в этом году финансирования судебной системы и рекомендуют судам отправлять всю корреспонденцию по электронной почте. Однако из-за проблем с оплатой интернета и это зачастую не удается сделать, отмечает издание.