Как отмечается, в судах объясняют это нехваткой финансирования: нет средств на марки и конверты.
Канцелярские изделия — далеко не единственное, без чего остались суды.
«Учреждениям также уменьшили сумму выплат на коммунальные услуги и ремонт помещений судов. Работники аппаратов судов тоже остались с минимальными зарплатами», — говорится в сообщении.
Как уточняется, средства на деятельность судов выделяет Государственная судебная администрация (ГСА).
Именно это ведомство централизованно закупает все необходимое для учреждений — компьютеры, технику, а также марки с бумагой.
В ГСА дефицит средств объясняют уменьшением в этом году финансирования судебной системы и рекомендуют судам отправлять всю корреспонденцию по электронной почте. Однако из-за проблем с оплатой интернета и это зачастую не удается сделать, отмечает издание.