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На записи слышно, как народные избранники поют гимн Венгрии.

Министерство иностранных дел Украины в конце октября заявило, что Венгрия вмешалась в процесс местных выборов путем прямой агитации венгерских чиновников за Партию венгров Украины.

«Таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы», — говорилось в заявлении МИД Украины.

Венгрия и Украина: «Было бы хорошо, если бы Байден ответил...» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В этом документе было прописано расширение использования государственного языка в школьном обучении.

Будапешт тогда выразил беспокойство о будущем венгерского меньшинства на Украине.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Этот документ тоже нарушает права венгерского меньшинства на Украине.