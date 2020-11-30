На записи слышно, как народные избранники поют гимн Венгрии.
Министерство иностранных дел Украины в конце октября заявило, что Венгрия вмешалась в процесс местных выборов путем прямой агитации венгерских чиновников за Партию венгров Украины.
«Таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы», — говорилось в заявлении МИД Украины.
Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона «Об образовании».
В этом документе было прописано расширение использования государственного языка в школьном обучении.
Будапешт тогда выразил беспокойство о будущем венгерского меньшинства на Украине.
Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Этот документ тоже нарушает права венгерского меньшинства на Украине.