Санду во время своей предвыборной кампании говорила, что собирается разблокировать экспорт ряда молдавских товаров в Россию, который оказался заблокирован после подписания Кишинёвом соглашения об ассоциации и свободной торговле с ЕС.
Однако, отметил эксперт, молдавские политики очень разбаловали подобными заявлениями часть граждан, придерживающихся левых и пророссийских взглядов.
«Игорь Додон тоже обещал, что российские каналы будут показывать и что он решит все проблемы в отношениях с РФ. Я сомневаюсь, что Санду решит эти проблемы. Потому что от нее ничего хорошего ждать не приходится», — указал Тулянцев.
Вряд ли Санду удастся сдвинуть процесс с мертвой точки, но если она пойдет по этому пути, уже будет хорошо, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.