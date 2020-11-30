Если новоизбранный президент Молдавии Майя Санду говорит о намерении разблокировать экспорт молдавских товаров в РФ, это уже хорошо. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: Игорь Додон сделал все, чтобы Майя Санду одержала победу © Facebook, Игорь Тулянцев

Однако, отметил эксперт, молдавские политики очень разбаловали подобными заявлениями часть граждан, придерживающихся левых и пророссийских взглядов.

«Игорь Додон тоже обещал, что российские каналы будут показывать и что он решит все проблемы в отношениях с РФ. Я сомневаюсь, что Санду решит эти проблемы. Потому что от нее ничего хорошего ждать не приходится», — указал Тулянцев.

Вряд ли Санду удастся сдвинуть процесс с мертвой точки, но если она пойдет по этому пути, уже будет хорошо, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.