Украинская редакция журнала Forbes впервые в своей истории составила список самых успешных и перспективных молодых украинцев «30 до 30». В него вошла 29-летняя певица в стиле рэп и хип-хоп Аlyona Аlyona, об этом на днях сообщила редакция журнала в своем Instagram

«Аlyona Аlyona вдохновляет миллионы девушек по всему миру не просто ритмично двигаться под свои треки, но и принимать свое тело и внешность такими, как есть, даже если они не соответствуют искусственным глянцевым стандартам красоты», — говорится в посте издания.

По мнению редакции, рэп-исполнительница может считаться одним из самых ярких «послов украинской современной культуры за рубежом». Певица попала в рейтинг в категории «Креативные индустрии». А всего журнал определял победителей в 5 номинациях, в их числе «Агенты перемен», «IT», «Бизнес» и «Спорт».

Аlyona Аlyona, в миру Алена Савриненко, несколько лет работала воспитателем в детском саду, в 2018 году решила попробовать себя в роли рэперши и выпустила трек «Рибки», который сделал ее популярной. На данный момент артистка включена в список самых интересных новых исполнителей из Европы по версии The New York Times.