По его словам, концерн продает за границу две трети продукции от всего украинского производства.
«Это ракетные системы "Скиф", "Стугна" и "Корсар", которые пользуются большой популярностью. Также популярны за границей украинские радиолокационные системы, ракетные системы, запчасти к авиационной технике, это установки для военно-морского флота других стран, например Индии», — сказал Фоменко.
Также популярны украинские услуги по ремонту военной авиатехники. Конотопский завод «Авиакон» впервые получил контракт с агентством НАТО и взял два вертолета в ремонт.
По его словам, это открывает большой рынок ремонта вертолетной техники, которую эксплуатируют ЕС, США и другие страны. Фоменко отметил, что таким образом Украина якобы может «забрать у России большой кусок работы в этой сфере».
Государственный концерн «Укроборонпром» является стратегическим производителем вооружения и военной техники на Украине.
В состав концерна входят предприятия по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, артиллерийских и радиолокационных систем, судостроению, ракетостроению, изготовлению боеприпасов и бронетехники.