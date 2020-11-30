Самыми популярными товарами украинской оборонной промышленности за границей являются ракеты и радары. Об этом 30 ноября заявил глава «Укроборонпрома» Игорь Фоменко в интервью «РБК-Украина»

По его словам, концерн продает за границу две трети продукции от всего украинского производства.

«Это ракетные системы "Скиф", "Стугна" и "Корсар", которые пользуются большой популярностью. Также популярны за границей украинские радиолокационные системы, ракетные системы, запчасти к авиационной технике, это установки для военно-морского флота других стран, например Индии», — сказал Фоменко.

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По его словам, это открывает большой рынок ремонта вертолетной техники, которую эксплуатируют ЕС, США и другие страны. Фоменко отметил, что таким образом Украина якобы может «забрать у России большой кусок работы в этой сфере».

Государственный концерн «Укроборонпром» является стратегическим производителем вооружения и военной техники на Украине.

В состав концерна входят предприятия по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, артиллерийских и радиолокационных систем, судостроению, ракетостроению, изготовлению боеприпасов и бронетехники.