История о «гордых и влиятельных украинских лоббистах», которые вновь останавливают строительство «Северного потока-2», рассчитана исключительно на западного обывателя. Об этом писатель и публицист Николай Стариков заявил в своем Telegram-канале 30 ноября

Украинские лоббисты помогают США разрабатывать санкции против «Северного потока – 2» — СМИ © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Вадим Гламаздин и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко — принимали участие в разработке американских санкций в отношении проекта «Северный поток — 2».

По словам Старикова, как и «писанина» 2008 года об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили, который «сам вдруг решил напасть» на Южную Осетию, эта история об «украинских лоббистах» рассчитана на западного обывателя.

Эксперт подчеркнул, что Саакашвили как фактора мировой политики никогда не было — он просто выполнял приказы Вашингтона.

«Так вот и с "украинскими лоббистами" — вся их самостоятельность лишь в самостоятельном распиле полученных от Вашингтона денег. Причем полученных в виде кредита, который отдавать не будет уже другое поколение "лоббистов". Оно тоже будет выступать в роли яркой конфетной обертки для горькой и просроченной американской конфетки», — написал Стариков.

По его словам, так устроен мир, в котором «правит информация» — нужны предлоги и поводы, а если их нет, то приходится их создавать самим.