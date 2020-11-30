Глава МИД РФ Сергей Лавров передал «привет» от президента РФ Владимира Путина белорусскому лидеру Александру Лукашенко, что является напоминанием о договоренностях, которые он не выполнил после возвращения из Сочи. Об этом политолог Дмитрий Болкунец сказал в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев объяснил, почему всегда выступал против Лукашенко © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк Лукашенко. Министр напомнил белорусскому лидеру о договоренностях между Москвой и Минском. Некоторые эксперты полагают, что глава внешнеполитического ведомства РФ намекнул Лукашенко на конституционную реформу.

«Предполагаю, что у Александра Григорьевича не остается никаких вариантов, кроме как начать выполнять все обязательства, которые он взял на себя. В частности, по конституционной реформе. Лукашенко в последнее время начал уходить от этой темы, придумывать свои конструкции, которые никаким боком не связаны с конституционной реформой», — сказал Болкунец.

По его мнению, в этой ситуации Лукашенко чувствует себя недостаточно уверенно, что было заметно на видеокадрах со встречи, на которой он сидел очень напряженный и «с трясущимися руками пытался выслушать, какие приветы ему передают из Сочи».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.