Кабинет министров Украины обсуждает возможность введения «интеллектуального локдауна», который будет скорректирован с учетом особенностей каждого региона. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» 28 ноября

«Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высока. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет об определенном интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой… скорректированный на реалии в каждом регионе, в частности общественный транспорт и т.д», — заявил Арахамия.

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«Давайте рассмотрим. Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями по развозке людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то вообще-то эта проблема снимается сама. С точки зрения последствий и неудобств для людей — конечно, это испортит новогодние праздники, однако это не так сильно ударит по экономике», — сказал Арахамия.

Ранее глава фракции «Слуга народа» заявлял, что пока что на Украине нет предпосылок для немедленного введения локдауна.