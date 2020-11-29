Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко осудил нападение на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес во время прямого эфира с церемонии, посвященной Дню памяти жертв голодомора. Об этом он написал на своей странице в Facebook 29 ноября

«Нападение на журналистку телеканала NEWSONE Виолетту Товкес в прямом эфире является возмутительным. Ответственность за агрессию несут те украинские политики, которые делят журналистов на "правильных" и "неправильных", и поощряют вражду к "не таким" СМИ. Национальный союз журналистов Украины приветствует оперативное открытие следователями Национальной полиции уголовного производства по факту нападения. Важно, что сразу преступление квалифицировано по "журналистской" статье Уголовного кодекса — 171. Нападающий сознательно атаковал съемочную группу телеканала и применил силу к журналистке», — написал Томиленко.

Самая опасная в Украине. Убийства журналистов остаются безнаказанными © Facebook, Sergiy Tomilenko

«Публика, которая нападает на журналистов, должна получать от государства жесткое наказание. А политики, которые сеют вражду, должны подвергаться общественному осуждению», — добавил Томиленко.

Ранее сообщалось, что неизвестный выбил у журналистки из рук микрофон и траурную свечу, накричал на нее, а затем скрылся в толпе.