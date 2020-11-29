Во Львовской области два пациента с коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ, скончались из-за отключения электричества. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщило издание Vesti со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Инцидент произошел в пятницу, 27 ноября, около 17:00 в городе Жовква.

«Как рассказали в полиции, после отключения электричества должностные лица центральной районной больницы своевременно не приняли всех возможных и необходимых мер по восстановлению питания, не подключили к электросети электрогенератор, который находился в лечебном учреждении и должен был использоваться для обеспечения бесперебойного электропитания», — говорится в сообщении.

Суперраспространители коронавируса: как их избежать и самому не стать таким © REUTERS, Lim Huey Teng

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное производство по ч.2 ст.119 и ч.2 ст.367 УК Украины (убийство по неосторожности и служебная халатность).