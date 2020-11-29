Власти СССР скрыли «геноцид украинцев» в начале 1930-х годов. Об этом в 28 ноября сообщила Служба безопасности Украины со ссылкой на архивные данные

«Миллионы украинцев погибли во время голодомора 1932-33 годов. Но советская власть не признала никаких намеков на созданный ею геноцид. Об этом свидетельствуют неклассифицированные архивы», — говорится в сообщении.

Голодомор в зеркале общественного мнения © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк

По данным службы, авторов реальных данных о численности населения обвинили в «искусственно заниженных и извращенных цифрах» и «традиционно расстреляли».

В четвертую субботу ноября на Украине отмечается День памяти жертв голодоморов. Президент Владимир Зеленский с супругой посетил 28 ноября памятную церемонию и призвал завершить проект Национального музея голодомора.