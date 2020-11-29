«Миллионы украинцев погибли во время голодомора 1932-33 годов. Но советская власть не признала никаких намеков на созданный ею геноцид. Об этом свидетельствуют неклассифицированные архивы», — говорится в сообщении.
Кроме того, СБУ утверждает, что всесоюзная перепись 1937 года отразила демографический кризис — советские демографы ожидали увидеть 35 миллионов жителей, тогда как, по данным переписи, их оказалось 29 млн человек.
По данным службы, авторов реальных данных о численности населения обвинили в «искусственно заниженных и извращенных цифрах» и «традиционно расстреляли».
В четвертую субботу ноября на Украине отмечается День памяти жертв голодоморов. Президент Владимир Зеленский с супругой посетил 28 ноября памятную церемонию и призвал завершить проект Национального музея голодомора.