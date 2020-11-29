Сейчас отмечается военное усиление Японии, развитие Сил самообороны на фоне риторики о правах Страны восходящего солнца на «северные территории», то есть российские острова Курильской гряды.
Эксперт отметил, что новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга продолжает линию Синдзо Абэ, тезисы, которые отстаивал Абэ, продолжают претворяться в жизнь его преемником, и очевидно, что вопрос «северных территорий» останется.
«Но более вероятно, что Япония будет использоваться для давления на военную верхушку Китая, косвенно это отразится на желании КНР усилить свою оборону и совместные оборонительные акции с Россией. Совместные учения наших флотов, отработка операции в Японском море показывают, что Россия и Китай будут выстраивать совместную позицию в отношении Японии», — указал Вавилов.
Но если власти в Японии будут заложниками того коллапса, который происходит в США, то они будут предпринимать агрессивные действия в отношении Китая и России, считает специалист.
Все это покажут ближайшие несколько месяцев, а также первые действия администрации Байдена в январе 2021 года, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.