Если при Джо Байдене усилится поддержка союзников США, включая Японию, это будет означать, что Токио будет предоставлен карт-бланш для давления на Россию в направлении Курильских островов. Об этом рассказал востоковед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Николай Вавилов: Китай может пойти на более тесный союз с Россией при Байдене © скриншот видео Телеканал Сталинград

Эксперт отметил, что новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга продолжает линию Синдзо Абэ, тезисы, которые отстаивал Абэ, продолжают претворяться в жизнь его преемником, и очевидно, что вопрос «северных территорий» останется.

«Но более вероятно, что Япония будет использоваться для давления на военную верхушку Китая, косвенно это отразится на желании КНР усилить свою оборону и совместные оборонительные акции с Россией. Совместные учения наших флотов, отработка операции в Японском море показывают, что Россия и Китай будут выстраивать совместную позицию в отношении Японии», — указал Вавилов.

Но если власти в Японии будут заложниками того коллапса, который происходит в США, то они будут предпринимать агрессивные действия в отношении Китая и России, считает специалист.

Все это покажут ближайшие несколько месяцев, а также первые действия администрации Байдена в январе 2021 года, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.