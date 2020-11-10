Администрация нового президента США Джо Байдена будет усиливать давление на лидера Китая Си Цзиньпина, считает востоковед-китаист Николай Вавилов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

При президенте Дональде Трампе отношения США и Китая в сфере торговли обострились до предела.

Подсчет голосов избирателей по итогам президентских выборов в США 3 ноября показывает, что новым хозяином Белого дома станет демократ Джо Байден, который придерживается другой точки зрения на сотрудничество Вашингтона и Пекина. Николай Вавилов: кто он © скриншот видео Телеканал Сталинград

- Николай, станет ли администрация нового президента США Джо Байдена вести более лояльную торговую политику по отношению к Китаю?

— Вся предвыборная программа кандидата Байдена строилась на том, что торговая война с Китаем должна быть закончена. Байден является апологетом взаимодействия Китая и США в экономическом плане. Известны широкие связи компании Байдена и его родственников с китайскими гражданскими корпорациями в области авиастроения и девелоперском секторе.

Опытные русофобы: кто будет отвечать за внешнюю политику у Байдена © REUTERS, Tom Brenner/File Photo Энтони Блинкен, создатель корпорации WestExec (консультационная фирма по политическим вопросам. — Ред.), куда советником входила будущая глава ЦРУ Эврила Хайнс и будущий министр обороны Мишель Фурной. Все они совершали негласные контакты по расширению присутствия американских корпораций на китайском рынке.

Однозначно, что Джо Байден и китайские компании тесно связаны, но эта связь родилась вовсе не при Си Цзиньпине и не при Трампе, а является продолжением контактов, которые были при Бараке Обаме. Блинкен, Фурной, Хайнс — это все бывшие сотрудники администрации Обамы в статусе советников по национальной безопасности.

То есть это продолжение контактов на уровне Обамы и Ху Цзиньтао (экс-генеральный секретарь ЦК КПК. — Ред.) и того блока китайских сторонников интеграции с США, которые были до Си Цзиньпина, то есть выходцев из Коммунистического союза молодежи Китая. Это премьер-министр Китая Ли Кэцян и весь состав правительства Китая и Госсовета КНР.

- Какие риски это несет для Китая?

— Для Китая это риск усиления политического давления на армейскую суверенную группировку Си Цзиньпина, которая продавила изменение Конституции в 2018 году и дала возможность Си Цзиньпину бессрочно занимать позицию председателя КНР, а не, как это было раньше, лишь два срока подряд. Давление на армейскую верхушку КНР усилится. Влияние китайских сторонников глобализации по демократическому типу тоже увеличится.

Джо Байден торопится занять кресло президента США, Дональд Трамп идет в суд © REUTERS, Shannon Stapleton

Сохраняется и угроза внутреннего давления на Китай. Это давление на протестное движение внутри Китая. Это в первую очередь национальные меньшинства. Байден является сторонником поддержки уйгуров. В США было исключено из списка террористических организаций «Исламское движение Восточного Туркестана». Это приведет к созданию нового ИГ* в Средней Азии и Западном Китае.

Будет поддержка Тибета, Гонконга. Внутренней Монголии и всех правозащитных сил, которые были максимально блокированы при Си Цзиньпине. Китай получит мощное давление по правозащитной линии.

Если Си Цзиньпина не отстранят от власти формальными механизмами передачи полномочий, его будут шатать изнутри, организовывая в Китае оранжевую революцию через национальные окраины и правозащитные движения.

Но в ближайшие несколько лет американская экономика будет подвержена возможности коллапса, который может начаться с падения биржевых индексов, этот кризис будет сопоставим с 2001 годом, когда произошли теракты 11 сентября, и 2008 годом.

То есть улучшение торгово-экономических показателей США и Китая будет временным на два-три года. Дальше произойдет спад, и напряженность между Китаем и США будет только увеличиваться. То есть связь комсомола и демократов уже не будет помогать так, как сейчас.

- Если администрация Байдена усилит давление на окружение Си Цзиньпина, то может ли китайский лидер пойти на еще более тесное взаимодействие с Россией?

— Очень сложный вопрос. Действительно было бы логично предположить, что давление на Си Цзиньпина может заставить его действовать проактивно.

Трамп вступает в борьбу с самопровозглашённым президентом США Байденом © AP,

Но этот сценарий будет возможен в зависимости от активности сил, противостоящих Си Цзиньпину. Если они попытаются произвести резкие шаги, организовать очередной локдаун в экономике, то Си будет действовать решительно.

- Трамп стал первым президентом США, который с 1979 года позвонил президенту Тайваня, что стало недружественным шагом по отношению к Пекину. Какую линию поведения в отношении тайваньской проблемы изберет Байден?

— Поддержка Тайваня продолжится, потому что правящая Демократическая прогрессивная партия Цай Иньвэня — это абсолютные союзники демократов США. Но будет ли Байден разыгрывать карту эскалации конфликта в тайваньском проливе — это неоднозначно.

Администрация Байдена заявляла о сокращении военных расходов. То есть если и будет эскалация конфликта, связанная с Тайванем, то США туда вмешиваться не будут. Скорее всего они будут действовать руками Японии, Филиппин и сколачивать некое восточное НАТО, которое бы противостояло активным действиям Китая по возвращению Тайваня. Но если возрастет давление на Си Цзиньпина и возникнет вторая волна коронакризиса, локдаун в экономике, то китайская военная верхушка может предпринять превентивные действия и начать операцию против Тайваня, чтобы сплотить общество вокруг лидера.

Этот сценарий до сих пор на повестке дня как один из возможных.

- Трампу удалось добиться мирного урегулирования очередного витка кризиса на Корейском полуострове путем переговоров. А какова позиция Байдена и его соратников относительно Ким Чен Ына и корейской ядерной проблемы?

— У демократов, как бы странно это ни было, имеются выходы на КНДР. То есть Демократическая партия США давно и плотно сотрудничает с частью элиты КНДР. В случае с Ким Чен Ыном это будет де-факто поддержка его сестры Ким Ё Чжон.

Соответственно она де-факто придет к власти, и будет инициирована какая-то программа объединения Кореи или большей интеграции Юга и Севера, но под флагом Юга. Конечно, из-под влияния России Северная Корея уйдет. Это очень остро воспринимается руководством КНДР и может вызвать очередной кризис на Корейском полуострове.

- Сейчас отмечается военное усиление Японии, развитие Сил самообороны на фоне риторики о правах Страны восходящего солнца на «северные территории», то есть российские острова Курильской гряды. Какие риски эта тенденция несет для России?

— Разумеется, что новый премьер-министр Ёсихидэ Суга продолжает линию Синдзо Абэ, тезисы, которые отстаивал Абэ, продолжают претворяться в жизнь его преемником. Очевидно, что вопрос «северных территорий» останется.

Если при Байдене усилится поддержка союзников, например, Японии, это будет означать, что Токио будет предоставлен карт-бланш для давления на Россию в направлении Курильских островов.

Но более вероятно, что Япония будет использоваться для давления на военную верхушку Китая, косвенно это отразится на желании КНР усилить свою оборону и совместные оборонительные акции с Россией. Совместные учения наших флотов, отработка операции в Японском море показывают, что Россия и Китай будут выстраивать совместную позицию в отношении Японии.

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То есть Япония тоже находится в крайне неоднозначном положении в отношении Китая, и прогнозировать, что будет при Байдене, очень сложно. Мне кажется, что политика США из хаотичной политики Трампа при Байдене превратится в хаотичную политику различных групп влияния, которые будут проводить свою узкоклановую повестку.

То есть японскому кабинету будет крайне сложно выстраивать политику, опираясь на администрацию Байдена. Потому что Байден, по моему глубокому убеждению, не продержится весь срок. А если и продержится, то за ним будут руководить представители тех групп deep state (глубинное государство — англ.). То есть из президента он превратится в зиц-председателя, который закроет собой проблемы павшей американской экономики на ближайшие три года.

В Японии понимают, что три года — это слишком короткий срок, чтобы выстраивать исходя из позиции США политику в отношении Китая, поэтому неопределенность будет сохраняться. В ближайшие три-четыре года правительство Японии будет балансировать. Конечно, если у власти там находятся лидеры, которые планируют долгосрочную политику, то они в конфронтацию с Россией и Китаем вступать не будут.

Но если власти в Японии будут заложниками того коллапса, который происходит в США, то они будут предпринимать агрессивные действия в отношении Китая и России. Все это покажут ближайшие несколько месяцев, а также первые действия администрации Байдена в январе 2021 года.

*Организация запрещена в России