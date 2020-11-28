Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов заявил, что Москва поздно осознала, что утратила влияние на некоторые соседние государства, но к тому моменту было поздно - американцы уже укрепили свои позиции там

Как отметил эксперт на круглом столе «Политика США на постсоветском пространстве», 10 лет после распада СССР в смысле геополитических перспектив новой России для неё были потеряны, потому что в эти годы нужно было предпринимать новые модели отношений со странами, которые ушли из Советского союза, это сделано не было.

«И спустя 10 лет Россия стала проводить по сути дела ревизию своей собственной политики, в том числе и на постсоветском пространстве, а уже поздно, потому что яркие примеры с Грузией, Украиной и Молдавией говорят сами за себя, и что-то кардинально изменить в этих странах достаточно сложно», — сказал директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. «Время лечит раны»: Зеленский предположил, когда Украина и Россия помирятся © пресс-служба президента Украины

Он констатировал, что Россия в каких-то областях не может конкурировать с США по целому ряду причин.

«США — это не обычное государство, это неформальная всепроникающая империя современного мира. Если где-то образуется вакуум, то приходят США и заполняют его, что и произошло с постсоветским пространством: в те пустые дыры, которые образовались, с разной степенью скорости пришли Соединенные Штаты — и в Грузию, и на Украину. Сейчас об этом меньше говорится на фоне этих республик, но вообще у США есть стратегия в отношении и республик Средней Азии, рано или поздно вакуум, который там образуется, тоже, я думаю, будет заполнен Соединёнными Штатами», — заявил Гарбузов.

После государственных переворотов к власти в Грузии и на Украине пришли силы, которые разорвали сотрудничество с Россией почти во всех сферах и переориентировали свои страны на западный курс развития, в частности поставив перед собой цель вступления в НАТО.