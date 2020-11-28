«Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать. Самолет с Орешниковым уже летит в Киев. Украинский паспорт = защита украинского государства», — написал он.
Ранее в России Орешников состоял в националистическом движении «Реструкт», основанном Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак. Сообщается, что он поддерживал переписку с Марцинкевичем.
В 2014 году, после обвинений в нанесении телесных повреждений, Орешников обратился к киевским властям с просьбой о предоставлении политического убежища. В 2016 году он получил украинский паспорт, но юридически не оформил выход из гражданства РФ. На Украине, среди прочего, работал в пресс-службе батальона «Азов».