Задержанного в Джакарте по запросу Российской Федерации украинского блогера Михаила Орешникова вернули на Украину. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter 28 ноября

«Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать. Самолет с Орешниковым уже летит в Киев. Украинский паспорт = защита украинского государства», — написал он.

«Тесак национал-социализма»: как жил и как умер Максим Марцинкевич © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак. Сообщается, что он поддерживал переписку с Марцинкевичем.

В 2014 году, после обвинений в нанесении телесных повреждений, Орешников обратился к киевским властям с просьбой о предоставлении политического убежища. В 2016 году он получил украинский паспорт, но юридически не оформил выход из гражданства РФ. На Украине, среди прочего, работал в пресс-службе батальона «Азов».