США готовы сопротивляться реализации строительства российского газопровода «Северный поток - 2» вплоть до военного конфликта. Такое мнение 27 ноября высказал член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире радиостанции НСН

«Северный поток – 2»: Германия готовится к «решающей схватке» с США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Танкаев подчеркнул, что такова позиция действующего президента Дональда Трампа, а как себя поведет Джо Байден в случае признания результатов выборов, пока неясно.

«Следующая администрация будет тоже абсолютно недружественна по отношению к России, но есть разница между позицией политика и позицией бизнесмена. В политике бизнесмен как слон в посудной лавке. И он много наломал дров за время своего правления», — отметил он.

По его словам, с технической точки зрения на завершение строительство трубопровода нужен всего месяц, и «проблема здесь абсолютно политическая».

В декабре прошлого года Соединенные Штаты впервые ввели ограничения против компаний, участвующих в реализации «Северного потока — 2». Из-за этого реализацию проекта приостановили. Вашингтон продолжает оказывать давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода. Например, американские сенаторы потребовали от оператора порта Мукран прекратить поддерживать проект, пригрозив «финансовым разрушением». В октябре Штаты анонсировали новые санкции против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода. Ограничения затронут предприятия, занимающиеся модернизацией или установкой оборудования на судах-трубоукладчиках.