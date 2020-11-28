Погруженные в белорусскую проблематику россияне давно знают экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико как человека, не поддерживающего интеграционные проекты. Об этом политолог, сопредседатель белорусско-российской Гражданской инициативы «Союз» Станислав Бышок сказал в интервью изданию Украина.ру

Груздев: Власть оставляет Бабарико шанс на реабилитацию © vk.com, Груздзеў Уладзімір

«В своих летних стримах, до взятия под стражу, Виктор Бабарико также весьма недвусмысленно высказывался на эти темы. Поэтому, когда белорусский медийный официоз и обслуживающие его политические комментаторы заговорили о Бабарико как об агенте каких-то российских сил, это выглядело особенно нелепо», — отметил Бышок.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы уже в шестой раз отдали Александру Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%, после чего бежала в Литву.

Голосованию предшествовал ряд скандалов. Так, к участию в выборах не были допущены два кандидата: Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию, впоследствии отправился на Украину, Бабарико был арестован. Бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк»предъявили обвинения. В пресс-службе Комитета госбезопасности Белоруссии уточнили, что Виктор Бабарико обвиняется в получении взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, а также в легализации средств, полученных преступным путем в особо крупном размере.

Также был арестован муж Тихановской блогер Сергей Тихановский.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.