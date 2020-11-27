Ранее в МИД России заявили, что слова избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских военных с территории Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию проблемы.
Эксперт подчеркнул, что если убрать из Приднестровья российских военных, никто не даст гарантии, что это оружие не разбредется по Европе.
«Мы можем только предположить, чем это все закончится. Поэтому мне странно слышать заявления политиков, что российских военных нужно заменить на какую-то гражданскую миссию. Военные должны выполнять свои задачи», — считает Тулянцев.
Тем не менее, добавил он, не только Майя Санду, но ее предшественник Игорь Додон и все президенты Молдавии выступают за вывод российских военных с территории Приднестровья.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.