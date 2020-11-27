В первую очередь европейские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы Оперативная группа российских войск в Приднестровье находилась в регионе и продолжала охранять самый большой в Европе склад оружия в селе Колбасне. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: Игорь Додон сделал все, чтобы Майя Санду одержала победу © Facebook, Игорь Тулянцев Майи Санду о необходимости вывода российских военных с территории Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию проблемы.

Эксперт подчеркнул, что если убрать из Приднестровья российских военных, никто не даст гарантии, что это оружие не разбредется по Европе.

«Мы можем только предположить, чем это все закончится. Поэтому мне странно слышать заявления политиков, что российских военных нужно заменить на какую-то гражданскую миссию. Военные должны выполнять свои задачи», — считает Тулянцев.

Тем не менее, добавил он, не только Майя Санду, но ее предшественник Игорь Додон и все президенты Молдавии выступают за вывод российских военных с территории Приднестровья.

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