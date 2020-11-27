В докладе лондонского Центра противодействия цифровой ненависти приводятся доказательства использования соцсети Facebook для международной координации неонацистов. Об этом со ссылкой на The Observer сообщает Telegram-канал «Шептун» 27 ноября

Как выяснили авторы расследования, ядром этой деятельности являются две праворадикальные украинские структуры — неонацистский батальон «Азов» и террористическая группировка Misanthropic Division.

Белая угроза: США боятся вербовки американцев в «Азов» © vk.com, Александр Жучковский

«Батальон "Азов", неонацистское военизированное формирование, предлагает принимать и тренировать американских членов агрессивного движения Rise Above. Misanthropic Division, тесно связанная с "Азовом", оказывала влияние на внутренних экстремистов в США и Великобритании, обвиненных в террористических преступлениях», — говорится в докладе.

В октябре Печерский районный суд Киева обязал генпрокурора Украины Ирину Венедиктову открыть уголовное дело против депутата Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ильи Кивы за заявления с требованием прекратить деятельность полка «Азов» и «Нацкорпуса».