Победитель президентских выборов в Молдавии Майя Санду сделала несколько непонятных заявлений в отношении России и Приднестровья по болезненным для молдавского общества вопросам. Об этом заявил действующий президент республики Игорь Додон, передает 27 ноября Sputnik Молдова

Майя и ее команда: кто будет помогать новому президенту Молдавии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

По словам Додона, Молдавия — многонациональная страна, и в его распоряжении есть инструменты, чтобы сохранить мир и спокойствие в республике законными способами.

«Если нужно, я призову вас в нужный момент выйти на улицы, чтобы защищать мир, который есть в нашей стране. Мы никому не позволим его разрушить», — заверил Игорь Додон.

Во втором туре президентских выборах в Молдавии победу одержала прозападный кандидат Майя Санду. Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что США в случае победы Игоря Додона устроят в стране цветную революцию.

По словам молдавского политолога Корнела Чури, Майя Санду ещё находится в процессе кристаллизации своей точки зрения в вопросе Приднестровья. Однако позиция всех молдавских президентов (за исключением Додона) состояла в том, чтобы постепенно выдворить российских миротворцев из зоны конфликта.