Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич уличил президента Александра Лукашенко в готовности присоединить страну к России. Об этом он заявил 26 ноября в эфире НСН

Андрей Суздальцев: Все связанное с интеграцией Россия–Белоруссия загублено при Лукашенко © Владимир Трефилов

«[Президент России Владимир] Путин, конечно, спасет Лукашенко и сделает его наместником западной области России», — предположил Шушкевич.

При этом он призвал Москву не верить словам белорусского президента.

«Лукашенко будет говорить, как сильнее полюбил Россию, но никого, кроме себя, он не любит», — отметил Шушкевич, добавив, что у президента нет желания построить нормальное европейское государство, при этом во всех проблемах он винит Запад.

Накануне во Дворце Независимости в Минске прошли переговоры Лукашенко и главы российского МИД Сергея Лаврова. Президент Белоруссии заявил о желании иметь с Россией «не просто добрососедские отношения» и готовности вместе противостоять гегемонии США.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца 2018 года. Соглашение было подписано в декабре 1999 года, в 2000-м оно вступило в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти. О вхождении одного государства в состав другого в документе не говорится.