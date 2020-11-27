По его словам, Трамп должен, если уж обстоятельства не позволят ему вернуться в Белый дом, все равно не признавать результаты этих выборов, передать власть как от нечего делать, но остаться таким вот диссидентом, который остается лидером примерно половины страны.
Собеседник издания не согласен с аналитиками, которые утверждают, что США погрузятся в хаотические процессы после выборов президента.
«Я не думаю, что Соединенные Штаты входят в такой тяжелейший кризис. Мне кажется, что инструментов управления кризисами у них достаточно, опыт есть, и они преодолеют эти проблемы. Но это не означает, что страна вновь станет единой… Все равно будут напряженные отношения между двумя частями страны», — сказал Михаил Погребинский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее в этом месяце. Джо Байден уже назвал себя победителем, однако Дональд Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. В случае успеха в судах победа останется за действующим главой государства.