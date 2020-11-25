Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
- Михаил Борисович, прошло уже три недели после выборов президента США: Джо Байден принимает поздравления, но Дональд Трамп не теряет надежды отстоять свои голоса. Как вы считаете, передаст ли Трамп власть мирно, или внутри США возможны какие-то потрясения?
— Судя по последним новостям, Трамп уже близок к тому, чтобы передавать власть, но это не значит, что история на этом заканчивается.
Страна разделена: почти половина населения будет считать, что выборы прошли нечестно. И как будет дальше править Байден (а я не вижу, что бы такого могло произойти, чтобы Байден не стал президентом, я считаю, что он уже практически президент), не вполне ясно.
Трамп же действует, как мне кажется, исходя из такой простой логики: он представляет примерно половину страны и должен идти до конца, так как его избиратели считают другую часть страны ворами и врагами. И он должен, если уж обстоятельства не позволят ему вернуться в Белый дом, все равно не признавать результаты этих выборов, передать власть как от нечего делать, но остаться таким вот диссидентом, который остается лидером примерно половины страны.
И сейчас большой вопрос, как править страной в таких обстоятельствах. Некоторые мои коллеги считают, что кризис будет углубляться, страна будет погружена в какие-то хаотические процессы, будут противоречия между регионами, которые поддержали Трампа, и теми, кто поддержал Байдена.
Я не думаю, что Соединенные Штаты входят в такой тяжелейший кризис. Мне кажется, что инструментов управления кризисами у них достаточно, опыт есть, и они преодолеют эти проблемы. Но это не означает, что страна вновь станет единой. Этого в среднесрочной перспективе, по крайней мере, не будет. Все равно будут напряженные отношения между двумя частями страны.
- Значит ли это, что Байдену придется корректировать политику в интересах второй, враждебно настроенной, половины населения?
— Трампизм в целом остается. Об этом неоднократно уже говорили многие политологи, и я повторяю: Трамп изменил страну, и отменить это уже невозможно. Надо сказать, что практически все институты этого deep state, глубинного государства, работали против Трампа, и он не сумел за время своего правления изменить эти обстоятельства.
Теперь же, думаю, он для людей, которые настроены против движения в сторону глобализации, отказа от собственных интересов ради каких-то идеологий, будет оставаться лидером. Возможно, он будет выдвигать или продвигать какого-то более молодого человека на следующие выборы через четыре года.
И, кроме того, политика, которую будет проводить Байден, тоже будет отчасти трампистская. Многие мои коллеги говорят, что Байден игнорирует левую повестку, которая фактически вывела на улицы BLM (движение за права темнокожих людей Black Lives Matter. — Ред.), Антифа (антифашистское движение. — Ред.) и прочие массы людей, поскольку среди людей, которые сейчас являются частью его команды, нет ни одного представителя левого крыла.
Я думаю, это так просто не обойдется Байдену. Он все равно вынужден будет учитывать эти интересы. Конечно, в некоторых случаях Байдену удастся отменить особенно одиозные решения Трампа, например, он вернется в договоренность по климату (Парижское соглашение по климату. — Ред.), вернется в Юго-Восточную Азию, откуда Трамп США по сути вывел…
- Изменится ли тактика США в отношении «Северного потока-2»? Насколько силен трампизм в этой области?
— Тут у Байдена две задачи. С одной стороны, конечно, американский интерес заключается в том, чтобы не было «Северного потока-2». А с другой — он уже объявил, что одним из его приоритетных интересов — восстановление союзных отношений Евроатлантики. Это значит, что если немцы будут против блокирования «Северного потока-2», то Байден готов уступить.
Но по очень многим вопросам Америке придется ограничиваться собственными проблемами и решать их внутри страны, что не даст возможности этой экспансионистской повестке доминировать. То есть тут часть трамповского плана останется и будет реализовываться уже новой командой.