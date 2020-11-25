Действующий президент США Дональд Трамп изменил страну и поставил победившего на выборах Джо Байдена в условия, не позволяющие ему следовать экспансионистской повестке демократов, считает известный украинский политолог Михаил Погребинский

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Михаил Погребинский.

- Михаил Борисович, прошло уже три недели после выборов президента США: Джо Байден принимает поздравления, но Дональд Трамп не теряет надежды отстоять свои голоса. Как вы считаете, передаст ли Трамп власть мирно, или внутри США возможны какие-то потрясения?

— Судя по последним новостям, Трамп уже близок к тому, чтобы передавать власть, но это не значит, что история на этом заканчивается.

Страна разделена: почти половина населения будет считать, что выборы прошли нечестно. И как будет дальше править Байден (а я не вижу, что бы такого могло произойти, чтобы Байден не стал президентом, я считаю, что он уже практически президент), не вполне ясно.

Трамп же действует, как мне кажется, исходя из такой простой логики: он представляет примерно половину страны и должен идти до конца, так как его избиратели считают другую часть страны ворами и врагами. И он должен, если уж обстоятельства не позволят ему вернуться в Белый дом, все равно не признавать результаты этих выборов, передать власть как от нечего делать, но остаться таким вот диссидентом, который остается лидером примерно половины страны.

И сейчас большой вопрос, как править страной в таких обстоятельствах. Некоторые мои коллеги считают, что кризис будет углубляться, страна будет погружена в какие-то хаотические процессы, будут противоречия между регионами, которые поддержали Трампа, и теми, кто поддержал Байдена.

Судьба Трампа и Байдена оказалась в руках малоизвестной женщины © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

- Значит ли это, что Байдену придется корректировать политику в интересах второй, враждебно настроенной, половины населения?

— Трампизм в целом остается. Об этом неоднократно уже говорили многие политологи, и я повторяю: Трамп изменил страну, и отменить это уже невозможно. Надо сказать, что практически все институты этого deep state, глубинного государства, работали против Трампа, и он не сумел за время своего правления изменить эти обстоятельства.

Теперь же, думаю, он для людей, которые настроены против движения в сторону глобализации, отказа от собственных интересов ради каких-то идеологий, будет оставаться лидером. Возможно, он будет выдвигать или продвигать какого-то более молодого человека на следующие выборы через четыре года.

И, кроме того, политика, которую будет проводить Байден, тоже будет отчасти трампистская. Многие мои коллеги говорят, что Байден игнорирует левую повестку, которая фактически вывела на улицы BLM (движение за права темнокожих людей Black Lives Matter. — Ред.), Антифа (антифашистское движение. — Ред.) и прочие массы людей, поскольку среди людей, которые сейчас являются частью его команды, нет ни одного представителя левого крыла.

Решающая схватка за «Северный поток — 2» ещё впереди. Германия рассчитывает на Байдена, но он ничем не поможет © РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк

- Изменится ли тактика США в отношении «Северного потока-2»? Насколько силен трампизм в этой области?

— Тут у Байдена две задачи. С одной стороны, конечно, американский интерес заключается в том, чтобы не было «Северного потока-2». А с другой — он уже объявил, что одним из его приоритетных интересов — восстановление союзных отношений Евроатлантики. Это значит, что если немцы будут против блокирования «Северного потока-2», то Байден готов уступить.

Но по очень многим вопросам Америке придется ограничиваться собственными проблемами и решать их внутри страны, что не даст возможности этой экспансионистской повестке доминировать. То есть тут часть трамповского плана останется и будет реализовываться уже новой командой.