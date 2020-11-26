Талгат Мамырайымов: Главное для властей Казахстана – удачно сымитировать выборы
Талгат Мамырайымов: Главное для властей Казахстана – удачно сымитировать выборы
© предоставлено Талгатом Мамырайымовым
В январе следующего года в Казахстане пройдут выборы в Мажилис, нижнюю палату парламента. В республике в настоящее время зарегистрировано шесть сил. В состав бюро политсовета правящей партии «Нур Отан» входят президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, бывший спикер верхней палаты парламента (Сената) Дарига Назарбаева.

Соответственно, считает эксперт, казахстанская правящая элита заточена на имитацию выборного процесса в стране.

«Им абсолютно наплевать, что думает об этом наш народ, как он участвует в этом процессе и так далее. Главное, чтобы получилось удачно сымитировать выборы, чтобы Запад признал их относительную легитимность», — подчеркнул Мамырайымов.

Большим ударом по этой имитации будет, если явка на этих выборах будет ничтожно малая, это будет абсолютная делегитимизация нашей власти в международном масштабе, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.