В январе следующего года в Казахстане пройдут выборы в Мажилис, нижнюю палату парламента. В республике в настоящее время зарегистрировано шесть сил. В состав бюро политсовета правящей партии «Нур Отан» входят президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, бывший спикер верхней палаты парламента (Сената) Дарига Назарбаева.
Соответственно, считает эксперт, казахстанская правящая элита заточена на имитацию выборного процесса в стране.
«Им абсолютно наплевать, что думает об этом наш народ, как он участвует в этом процессе и так далее. Главное, чтобы получилось удачно сымитировать выборы, чтобы Запад признал их относительную легитимность», — подчеркнул Мамырайымов.
Большим ударом по этой имитации будет, если явка на этих выборах будет ничтожно малая, это будет абсолютная делегитимизация нашей власти в международном масштабе, заключил собеседник издания.
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