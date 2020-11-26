Казахстанская власть ориентирована на легитимизацию не внутри страны, а на международной арене. Чтобы ее право на верховную политическую власть признавало международное сообщество, в первую очередь ведущие страны мира, начиная с США. Об этом рассказал казахский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Главное для властей Казахстана – удачно сымитировать выборы © предоставлено Талгатом Мамырайымовым Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, бывший спикер верхней палаты парламента (Сената) Дарига Назарбаева.

Соответственно, считает эксперт, казахстанская правящая элита заточена на имитацию выборного процесса в стране.

«Им абсолютно наплевать, что думает об этом наш народ, как он участвует в этом процессе и так далее. Главное, чтобы получилось удачно сымитировать выборы, чтобы Запад признал их относительную легитимность», — подчеркнул Мамырайымов.

Большим ударом по этой имитации будет, если явка на этих выборах будет ничтожно малая, это будет абсолютная делегитимизация нашей власти в международном масштабе, заключил собеседник издания.

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