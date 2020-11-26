Министр здравоохранения Украины Максим Степанов готовится уйти в отставку, но пока ему ищут замену. Об этом 26 ноября сообщают украинские «Вести» в Telegram

«Источники близкие к Минздраву подтверждают, что Степанов готовится к увольнению, но есть проблема с назначением нового министра. Проблема заключается в том, что кто бы ни возглавил Министерство — получит завершение своей карьеры, потому что Covid-19 внес свои коррективы, и хорошим министром быть не получится», — говорится в сообщении.

Максим Степанов: кто он © Facebook, Максим Степанов Виктор Ляшко. Его кандидатуру поддерживает якобы замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Депутат от «Голоса» Ярослав Железняк заявил, что Офис президента и Кабмин согласовал отставку Степанова — в правительстве якобы уже подписали соответствующий документ. По этой причине министр ушел на больничный.