«Источники близкие к Минздраву подтверждают, что Степанов готовится к увольнению, но есть проблема с назначением нового министра. Проблема заключается в том, что кто бы ни возглавил Министерство — получит завершение своей карьеры, потому что Covid-19 внес свои коррективы, и хорошим министром быть не получится», — говорится в сообщении.
Отмечается, что должность главы Минздрава Украины может занять главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Его кандидатуру поддерживает якобы замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Депутат от «Голоса» Ярослав Железняк заявил, что Офис президента и Кабмин согласовал отставку Степанова — в правительстве якобы уже подписали соответствующий документ. По этой причине министр ушел на больничный.