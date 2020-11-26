Министерство иностранных дел Украины назвало вызов посла Украины в МИД Белоруссии и вручение ему ноты протеста в связи с акциями возле белорусских дипломатических представительств чрезмерно эмоциональной реакцией. Об этом 26 ноября пресс-служба МИД Украины заявила Укринформу

«МИД Украины принял во внимание вручение послу Украины в Беларуси ноты протеста МИД Беларуси. Считаем реакцию белорусской стороны чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной», — отметили в ведомстве. Глава МИД Белоруссии анонсировал расширение санкций против ЕС © Santa Fe Relocation Services / flickr Ранее Белоруссия обвинила Украину в бездействии относительно противоправных действий радикальных элементов во время акций протеста возле белорусского посольства в Киеве. По этой причине в МИД вызвали украинского посла.