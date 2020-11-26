«МИД Украины принял во внимание вручение послу Украины в Беларуси ноты протеста МИД Беларуси. Считаем реакцию белорусской стороны чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной», — отметили в ведомстве.
Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что в период Майдана на Украине белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали свою крайне недружественную позицию в отношении Украины и избранного украинским народом европейского курса.
Ранее Белоруссия обвинила Украину в бездействии относительно противоправных действий радикальных элементов во время акций протеста возле белорусского посольства в Киеве. По этой причине в МИД вызвали украинского посла.