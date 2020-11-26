Неизвестные открыли платный памятник российскому революционеру, вождю пролетариата Владимиру Ленину у станции метро «Почайна» в Киеве. Об этом 26 ноября сообщает УНИАН

«Ленин создал современную Украину»: соцсети о 150-летии вождя пролетариата © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

На постаменте написано: «Ленин-шоу онлайн». Рядом с монументом прикрепили несколько табличек с расценками. За фотографию с Лениным просят 20 гривен (около 50 рублей), за видео — 50 гривен (порядка 130 рублей).

Вскоре на место приехали сотрудники Национальной полиции Украины. Они указали на нарушение правил благоустройства и потребовали демонтировать памятник.

С весны 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.