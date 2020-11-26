Селянка из Тернопольской области Украины Любовь Кобылянская создала видеоблог про своих коз. У ее канала «Я І МОЇ КОЗИ» уже почти 11 тысяч подписчиков

Под Днепром коза заработала деньги на красоте

В каждом видео женщина рассказывает, как ухаживать за козами и как кормить их в разное время года, когда выводить на пастбище и о других нюансах.

Видео о животных она начала снимать больше года назад. За это время успела отснять и опубликовать более сотни роликов.

Создать блог предложили дети. Идея пришла после того, как к женщине начали ходить соседи и консультироваться, как ухаживать за животными. Многие звонили и задавали вопросы, а Любовь отвечала и рассказывала о деталях.