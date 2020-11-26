Всего у украинки 13 коз. Женщина помнит кличку каждой из них: Мурза, Кыця, Черныш, Белая, Кривая, Кнопка и другие.
В каждом видео женщина рассказывает, как ухаживать за козами и как кормить их в разное время года, когда выводить на пастбище и о других нюансах.
Видео о животных она начала снимать больше года назад. За это время успела отснять и опубликовать более сотни роликов.
Создать блог предложили дети. Идея пришла после того, как к женщине начали ходить соседи и консультироваться, как ухаживать за животными. Многие звонили и задавали вопросы, а Любовь отвечала и рассказывала о деталях.