Как сообщила пресс-служба «Голоса», заявление подписали и другие ряд депутатов Рады от «Голоса» и некоторые парламентарии от фракций «Европейская солидарность» и «Слуга народа».
Депутаты требуют в течение 24 часов с момента получения заявления открыть уголовное дело против Кузьмина «за заведомо ложное сообщение о преступлении и заведомо ложные обвинения в участии в таком преступлении».
19 ноября стало известно, что офис генерального прокурора планирует допросить украинских политиков в связи с полученным заявлением депутата от ОПЗЖ, бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина относительно их роли в госперевороте в 2014 году.
В заявлении Кузьмина фигурируют имена экс-главы Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, мэра Киева Виталия Кличко, экс-депутата Рады Сергея Пашинского, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, экс-депутата Рады Татьяны Черновол.
Турчинов, Кличко и Черновол подтвердили журналистам наличие повестки.