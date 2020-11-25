Депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Юрчишин потребовал от прокуратуры и Государственного бюро расследований (ГБР) привлечь к ответственности депутата Верховной Рады Рената Кузьмина (ОПЗЖ), инициировавшего уголовное расследование госпереворота на Украине в 2014 году

Обворованные майданом, или Плоды национального просвещения © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Депутаты требуют в течение 24 часов с момента получения заявления открыть уголовное дело против Кузьмина «за заведомо ложное сообщение о преступлении и заведомо ложные обвинения в участии в таком преступлении».

19 ноября стало известно, что офис генерального прокурора планирует допросить украинских политиков в связи с полученным заявлением депутата от ОПЗЖ, бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина относительно их роли в госперевороте в 2014 году.

В заявлении Кузьмина фигурируют имена экс-главы Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, мэра Киева Виталия Кличко, экс-депутата Рады Сергея Пашинского, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, экс-депутата Рады Татьяны Черновол.

Турчинов, Кличко и Черновол подтвердили журналистам наличие повестки.