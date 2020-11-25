В Молдавии чувствуется отдельное от США влияние Румынии, но чаще всего, они действуют если не сообща, то, по крайней мере, аккумулируют это влияние. Об этом рассказал молдавский политолог Корнел Чуря в интервью изданию Украина.ру

Корнел Чуря: Все президенты Молдовы выступают за вывод миротворцев из Приднестровья © © Sputnik / Rodion Proca Майя Санду. Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что США в случае победы Игоря Додона устроят в стране цветную революцию.

Эксперт пояснил, что у Бухареста есть свой собственный интерес, связанный с тем, чтобы усилить унианитские тенденции в Молдавии.

«Хотя они сейчас ведут более тонкую политику, направленную на интеграцию с Евросоюзом, а не на объединение с Румынией», — указал Чуря.

Но все-таки, влияние американцев проявляется и через румынское влияние, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.