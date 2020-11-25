Во втором туре президентских выборах в Молдавии победу одержала прозападный кандидат Майя Санду. Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что США в случае победы Игоря Додона устроят в стране цветную революцию.
Эксперт пояснил, что у Бухареста есть свой собственный интерес, связанный с тем, чтобы усилить унианитские тенденции в Молдавии.
«Хотя они сейчас ведут более тонкую политику, направленную на интеграцию с Евросоюзом, а не на объединение с Румынией», — указал Чуря.
Но все-таки, влияние американцев проявляется и через румынское влияние, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.