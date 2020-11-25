Уже много лет выборы в Казахстане являются не чем иным, как фарсом или спектаклем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Талгат Мамырайымов

«Долбали месяц Беларусь»: Назарбаев отругал США за двойные стандарты © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк В Казахстане же влияние админресурса достигает 100%, утверждает собеседник издания. «Администрация президента на руках имеет спущенные сверху узкой правящей группой лиц результаты выборов. Блок привилегированных депутатов определяется правящей элитой заранее», — сказал Талгат Мамырайымов. Полностью интервью можно прочитать здесь. В январе следующего года в Казахстане пройдут выборы в Мажилис, нижнюю палату парламента. В республике в настоящее время зарегистрировано шесть политических партий: правящая «Нур Отан» («Свет Отечества»), Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь»), Народная партия Казахстана (НПК), Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), партия «Адал» («Справедливость») и Общенациональная социал-демократическая партия. В состав бюро политсовета правящей партии «Нур Отан» входят президент страны Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, бывший спикер верхней палаты парламента (Сената) Дарига Назарбаева.