В ближайшее время от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана можно ожидать интересных интеграционных инициатив вроде создания альтернативы Евразийскому союзу. Об этом 25 ноября в своем Facebook написал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант

Как Турция завоевывает Среднюю Азию через «мягкую силу» © CC0, Pixabay

Инициативы Анкары будут направлены на усиление влияния Турции в Восточном Средиземноморье и в бассейне Черного моря.

Именно поэтому Турция активизировала свои усилия вокруг Северного Кипра, Украины и Молдавии.

«Также она проявится и в Грузии. Эта альтернативная интеграционная евразийская группировка вокруг Турции должна появиться в момент активизации внутриполитической борьбы в России — там начинается затяжная выборная кампания и возможный транзит власти», — считает Алексей Дзермант.

В начале ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы.