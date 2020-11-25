По его словам, вектор турецкой политики будет не только тюркским.
Инициативы Анкары будут направлены на усиление влияния Турции в Восточном Средиземноморье и в бассейне Черного моря.
Именно поэтому Турция активизировала свои усилия вокруг Северного Кипра, Украины и Молдавии.
«Также она проявится и в Грузии. Эта альтернативная интеграционная евразийская группировка вокруг Турции должна появиться в момент активизации внутриполитической борьбы в России — там начинается затяжная выборная кампания и возможный транзит власти», — считает Алексей Дзермант.
В начале ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы.