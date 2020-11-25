Как Турция завоевывает Среднюю Азию через «мягкую силу»
Как Турция завоевывает Среднюю Азию через «мягкую силу»
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По его словам, вектор турецкой политики будет не только тюркским.  

Инициативы Анкары будут направлены на усиление влияния Турции в Восточном Средиземноморье и в бассейне Черного моря.

Именно поэтому Турция активизировала свои усилия вокруг Северного Кипра, Украины и Молдавии.

«Также она проявится и в Грузии. Эта альтернативная интеграционная евразийская группировка вокруг Турции должна появиться в момент активизации внутриполитической борьбы в России — там начинается затяжная выборная кампания и возможный транзит власти», — считает Алексей Дзермант.

В начале ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы.

 