Вечером 9 ноября после полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий.
«Мы видим, как предпринимаются попытки отыграть мирное соглашение… Сейчас во Франции стремятся протащить попытки признания Нагорного Карабаха после того, как там остановлена война. Армянские католикосы выступают с требованиями, в том числе и в Иерусалиме, вернуть Шушу и Гадрут», — заявила Мамедзаде.
По ее словам, это означает, что нерегиональные игроки теряют свою возможность влиять на этот регион и пытаются отыграть ситуацию.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.