После урегулирования в Нагорном Карабахе нерегиональные игроки начали терять возможность влиять на этот регион, поэтому пытаются отыграть ситуацию назад. Об этом заместитель гендиректора агентства Trend (Азербайджан) Гюльнара Мамедзаде сказала в интервью изданию Украина.ру

Гюльнара Мамедзаде: кто она © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Мы видим, как предпринимаются попытки отыграть мирное соглашение… Сейчас во Франции стремятся протащить попытки признания Нагорного Карабаха после того, как там остановлена война. Армянские католикосы выступают с требованиями, в том числе и в Иерусалиме, вернуть Шушу и Гадрут», — заявила Мамедзаде.

По ее словам, это означает, что нерегиональные игроки теряют свою возможность влиять на этот регион и пытаются отыграть ситуацию.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.