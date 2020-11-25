Гюльнара Мамедзаде: кто она
Гюльнара Мамедзаде: кто она
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
Вечером 9 ноября после полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий.

«Мы видим, как предпринимаются попытки отыграть мирное соглашение… Сейчас во Франции стремятся протащить попытки признания Нагорного Карабаха после того, как там остановлена война. Армянские католикосы выступают с требованиями, в том числе и в Иерусалиме, вернуть Шушу и Гадрут», — заявила Мамедзаде.

По ее словам, это означает, что нерегиональные игроки теряют свою возможность влиять на этот регион и пытаются отыграть ситуацию.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.